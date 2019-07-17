Коломойский предлагал властям обменять свою долю в Укрнафте на неработающие кредиты ПриватБанка - FT
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Liga.net.
Издание напомнило, что миноритарные акционеры Укрнафты, связанные с Коломойским, требуют от Украины в Стокгольмском арбитраже $5,4 млрд в качестве компенсации за потери, которые они якобы понесли, из-за снижения в 2015 году кворума для проведения собрания акционеров.
По словам собеседников газеты, в прошлом году бизнесмен почти достиг соглашения с властью, согласившись прекратить рассмотрение в Стокгольмском арбитраже и передать свою 40-процентную долю в Укрнафте ПриватБанку. В обмен Коломойский хотел получить неработающие кредиты, которые, по его словам, все еще ликвидны.
Впоследствии, по информации издания, украинская власть отказалась от сделки, побоявшись идти на уступки олигарху перед президентскими выборами.
- Отметим, сейчас "Нафтогаз" владеет мажоритарным пакетом акций "Укрнафты" . Более 40% акций принадлежат группе "Приват", которая полностью контролировала менеджмент до 2015 года.
- Согласно данным банка, подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед ПриватБанком составляет 212 млрд грн.
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