Коломойский предлагал властям обменять свою долю в Укрнафте на неработающие кредиты ПриватБанка - FT

17 июля, 2019, 15:26

Украинский олигарх Игорь Коломойский обсуждал с украинскими властями возможность получения неработающих кредитов ПриватБанка в обмен на передачу банку своей доли в Укрнафте

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Liga.net.

Издание напомнило, что миноритарные акционеры Укрнафты, связанные с Коломойским, требуют от Украины в Стокгольмском арбитраже $5,4 млрд в качестве компенсации за потери, которые они якобы понесли, из-за снижения в 2015 году кворума для проведения собрания акционеров.

По словам собеседников газеты, в прошлом году бизнесмен почти достиг соглашения с властью, согласившись прекратить рассмотрение в Стокгольмском арбитраже и передать свою 40-процентную долю в Укрнафте ПриватБанку. В обмен Коломойский хотел получить неработающие кредиты, которые, по его словам, все еще ликвидны.

Впоследствии, по информации издания, украинская власть отказалась от сделки, побоявшись идти на уступки олигарху перед президентскими выборами.