Княжицкий: Мы должны отстоять Украину, как отстояли Закон об украинском языке

17 июля, 2019, 07:23

Во Львове завершилась масштабная акция "Язык объединяет" в поддержку Закона о государственном языке, который вступил в силу 16 июля. Один из авторов закона, народный депутат Николай Княжицкий вспомнил, как сложно было отстаивать документ на этапе рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады

"Когда уже выборы состоялись, и все ожидали худшего, и все думали, что закон не примут, мы поняли, что мы должны всем доказать, что мы украинцы. Мы поняли, что у нас есть сила и надо выстоять и отстоять этот закон. Сейчас мы заходим в очень непростое время. Во время, когда будут промывать мозги, обманывать, врать, вести информационную войну. мы должны выстоять так, как мы отстояли этот закон. Стоять плечо к плечу, держать строй. И знать, что мы победим . Украина - наша", - сказал он.

Парламент проголосовал Закон еще 25 апреля этого года. Задача Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.

Акция "Язык объединяет" состоялась в больше, чем 30 городах Украины, тысячи украинцев присоединились к мероприятиям.