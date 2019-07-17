Княжицкий: Мы должны отстоять Украину, как отстояли Закон об украинском языке
"Когда уже выборы состоялись, и все ожидали худшего, и все думали, что закон не примут, мы поняли, что мы должны всем доказать, что мы украинцы. Мы поняли, что у нас есть сила и надо выстоять и отстоять этот закон. Сейчас мы заходим в очень непростое время. Во время, когда будут промывать мозги, обманывать, врать, вести информационную войну. мы должны выстоять так, как мы отстояли этот закон. Стоять плечо к плечу, держать строй. И знать, что мы победим . Украина - наша", - сказал он.
Парламент проголосовал Закон еще 25 апреля этого года. Задача Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.
Акция "Язык объединяет" состоялась в больше, чем 30 городах Украины, тысячи украинцев присоединились к мероприятиям.
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