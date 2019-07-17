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Espreso.tvОбществоКандидат в народные депутаты Павлик устроил для своих избирателей бесплатные катания на теплоходе по Днепру

Кандидат в народные депутаты Павлик устроил для своих избирателей бесплатные катания на теплоходе по Днепру


фото: chesno.org
Кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №216, самовыдвиженец Виталий Павлик устроил для своих избирателей бесплатные катания на теплоходе по Днепру

Эксперты считают это формой подкупа электоральных симпатий.

В заявлении кандидата в нардепы по 216 округу Андрея Юсова, которую он подал в Нацполицию, сообщается, что 27 июня, 6 июля и в другие дни были проведены агитационные мероприятия в виде прогулки по Днепру и на теплоходе.

Билеты предоставлялись бесплатно за счет кандидата в народные депутаты Виталия Павлика в его избирательном штабе по адресу: ул. Ю. Пасхалина, 16. На этих мероприятиях проводилась прямая агитация за кандидата, раздавались агитационные буклеты, магниты, сладости. На мероприятии присутствовал сам Виталий Павлик.

 

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