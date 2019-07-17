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Espreso.tvКультураHBO приобрела права на показ украинского фильма "История Лизы"

HBO приобрела права на показ украинского фильма "История Лизы"

Американская кабельная и спутниковая сеть HBO приобрела права на телевизионные показы и размещение на VoD-платформе в странах Центральной Европы украинской ленты режиссера Александра Жовны "История Лизы"

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Соответствующий контракт с продюсером картины Валерием Калмыковым уже подписан, и теперь это официально", - сообщили в Госкино.

Производство ленты осуществила кинокомпания "Трумэн Продакшн" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"История Лизы" - это психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна - не совсем обычная, вторая - совсем необычная. Двое героев страдающих синдромом Дауна, их называют еще "солнечными детьми". Но является ли этот мир достаточно солнечным для них? Вряд ли. Поэтому они получили уникальную возможность: попасть в мир старого черно-белого кино с помощью необычного экрана в магическом кинотеатре.

Проект с рабочим названием "Сладкая иллюзия жизни" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Государственная финансовая поддержка проекта составляет 3 млн 704,5 тыс. грн. при общей стоимости производства фильма - 7 млн 409,5 тыс. грн.

Телепоказ фильма стартует с 1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

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