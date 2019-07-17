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Espreso.tvОбществоГосфинмониторинг выявил операции по отмыванию денег на десятки миллиардов

Госфинмониторинг выявил операции по отмыванию денег на десятки миллиардов


фото: sfs.gov.ua
Госфинмониторинг передал почти 400 материалов в правоохранительные органы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

За первое полугодие 2019 года Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

В частности, в органы прокуратуры направлен 51 материал, в Государственную фискальную службу Украины - 92 материала, в органы внутренних дел - 75 материалов, в Службу безопасности Украины - 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины - 69 материалов, Государственное бюро расследований - 1 материал.

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