Глава комиссии Киевсовета заметно изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле

17 июля, 2019, 11:06

Кандидата в нардепы Викторию Муху подозревают в намеренном затягивании рассмотрения в Киевраде вопроса о спасении от разрушительных действий застройщика важной археологической находки

Над ценной находкой, сделанной в ходе работ по реконструкции Почтовой площади в Киеве, нависла реальная угроза. Гражданские активисты утверждают, что при содействии руководителя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктории Мухи в этом органе умышленно тормозится решение вопроса о запрете на проведение строительных работ компанией-застройщиком в месте обнаружения старинной улочки с сохранившимися остатками построек ХІ века.

Виктория Муха якобы ранее поддерживала идею о дальнейших археологических изысканиях в этом месте и создании здесь Музея на Подоле – важного не только в качестве сохранения исторического наследия времен Ярослава Мудрого, но и как центра притяжения интереса туристов, гостей украинской столицы. Но с недавних пор ее позиция решительно изменилась – Виктория Муха заговорила о том, что у города, мол, нет средств на создание такого объекта, а с "застройщиком стоит искать компромисс".

Примечательно, что в ходе встреч с гражданами в рамках текущей избирательной кампании в Верховную Раду кандидат в нардепы Виктория Муха, которая решила побороться за место народного избранника в 218 округе столицы, пытается всячески избегать разговоров на эту тему или отделывается ничего не значащими обтекаемыми фразами на этот счет, не вдаваясь в подробности.