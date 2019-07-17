Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы, - Венский суд

17 июля, 2019, 11:24

Пресс-секретарь австрийского суда Кристина Зальцборн заявила, что экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США может затянуться из-за того, что он подал иск о возобновлении дела

Об этом сообщает Голос Америки.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - заявила Зальцборн.

Она отметила, что из-за большого массива информации и доказательств, которые были приобщены к делу, нужно время, чтобы решить - возбуждать ли дело снова.

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела", - заявила Зальцборн.

Напомним, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

В то же время адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

Министерство юстиции США подозревает Фирташа в заговоре с целью выплаты взяток в Индии. Также американские прокуроры считают, что у олигарха якобы были деловые связи с бывшим главой предвыборного штаба Дональдом Трампом и консультантом Виктора Януковича Полом Манафортом.