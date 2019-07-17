Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы, - Венский суд
Об этом сообщает Голос Америки.
"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - заявила Зальцборн.
Она отметила, что из-за большого массива информации и доказательств, которые были приобщены к делу, нужно время, чтобы решить - возбуждать ли дело снова.
"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела", - заявила Зальцборн.
Напомним, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.
В то же время адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.
Министерство юстиции США подозревает Фирташа в заговоре с целью выплаты взяток в Индии. Также американские прокуроры считают, что у олигарха якобы были деловые связи с бывшим главой предвыборного штаба Дональдом Трампом и консультантом Виктора Януковича Полом Манафортом.
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