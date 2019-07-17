Экс-тренер "Зари" рассказал, можно ли оправдать переходы украинских футболистов в Россию
17 июля, 2019, 09:18
Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал трансферы украинских футболистов в российские клубы
Слова тренера передает Xsport.ua.
"Мои чувства, когда украинский футболист едет в Россию? Сложно передать. У нас с "Зари" тоже ехали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном - жизнь спортивная короткая, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами, и прежде всего должно быть мышление, сердце и понимание той ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все... они же должны понимать, что отрекаются от сборной", - сказал Юрий Вернидуб.
- 16 июля стало известно, что сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на турнир в Москву .
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