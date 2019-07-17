Бразильцы купили в магазине стиральный порошок, а в коробке оказался кокаин

17 июля, 2019, 16:36

После проверки супермаркета правоохранители обнаружили там около 80 кг наркотика

Четырех человек арестовали, трое из них являются работниками магазина, сообщает BBC News Украина.

Покупатели одного из магазинов города Сан-Паулу случайно приобрели кокаин. Наркотик они обнаружили в коробке из-под стирального порошка.

В местной полиции говорят, что после проверки в магазине обнаружили еще как минимум 80 килограммов кокаина.

Правоохранители считают, что супермаркет, о котором идет речь, является одним из звеньев в схеме наркотрафика.

Расследование дела продолжается. По одной из версий, кокаин в коробках из-под стирального порошка оказался на полках магазина по чьей-то ошибке.

Издание G1 News сообщает, что кокаин вместо стирального порошка успели приобрести по крайней мере двое случайных покупателей. Один из них попытался вернуть коробку обратно в магазин, другой решил обратиться в полицию.

В заявлении правоохранителей указано, что когда полиция прибыла в супермаркет, "несколько человек как раз разгружали продукт".

Преступники попытались скрыться. Четырех человек арестовали, трое из них являются работниками магазина.

"Я никогда не имел дело с чем-то подобным. Мне впервые пришлось найти кокаин в коробке из-под стирального порошка", - рассказал детектив Оливио Гомес в разговоре с журналистами The Guardian.

39 кг кокаина на самолете, который сопровождал президента Бразилии

В конце июня партию кокаина обнаружили в самолете, который сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20.

В заявлении министерства обороны Бразилии говорилось, что наркотики нашли, когда самолет, следовавший в Осаку, совершил транзитную посадку в Севилье (Испания).

Местные правоохранители задержали 38-летнего сержанта Мануэля Сильву Родригеса. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен был сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "Большой двадцатки".

Президент летел на другом самолете, который по дороге в Осаку приземлился в Лиссабоне.

Жаир Болсонару впоследствии написал в своем Twitter, что требует для задержанного сурового наказания.