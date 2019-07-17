//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБразильцы купили в магазине стиральный порошок, а в коробке оказался кокаин

Бразильцы купили в магазине стиральный порошок, а в коробке оказался кокаин

После проверки супермаркета правоохранители обнаружили там около 80 кг наркотика

Четырех человек арестовали, трое из них являются работниками магазина, сообщает BBC News Украина.

Покупатели одного из магазинов города Сан-Паулу случайно приобрели кокаин. Наркотик они обнаружили в коробке из-под стирального порошка.

В местной полиции говорят, что после проверки в магазине обнаружили еще как минимум 80 килограммов кокаина.

Правоохранители считают, что супермаркет, о котором идет речь, является одним из звеньев в схеме наркотрафика.

Расследование дела продолжается. По одной из версий, кокаин в коробках из-под стирального порошка оказался на полках магазина по чьей-то ошибке.

Издание G1 News сообщает, что кокаин вместо стирального порошка успели приобрести по крайней мере двое случайных покупателей. Один из них попытался вернуть коробку обратно в магазин, другой решил обратиться в полицию.

В заявлении правоохранителей указано, что когда полиция прибыла в супермаркет, "несколько человек как раз разгружали продукт".

Преступники попытались скрыться. Четырех человек арестовали, трое из них являются работниками магазина.

"Я никогда не имел дело с чем-то подобным. Мне впервые пришлось найти кокаин в коробке из-под стирального порошка", - рассказал детектив Оливио Гомес в разговоре с журналистами The Guardian.

39 кг кокаина на самолете, который сопровождал президента Бразилии

В конце июня партию кокаина обнаружили в самолете, который сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20.

В заявлении министерства обороны Бразилии говорилось, что наркотики нашли, когда самолет, следовавший в Осаку, совершил транзитную посадку в Севилье (Испания).

Местные правоохранители задержали 38-летнего сержанта Мануэля Сильву Родригеса. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен был сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "Большой двадцатки".

Президент летел на другом самолете, который по дороге в Осаку приземлился в Лиссабоне.

Жаир Болсонару впоследствии написал в своем Twitter, что требует для задержанного сурового наказания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать