Боевики установили на участке разведения сил в Станице Луганской камеру видеонаблюдения, - ОБСЕ

17 июля, 2019, 11:09

12 июля на участке разведения беспилотник ОБСЕ впервые зафиксировал камеру видеонаблюдения возле прежних позиций боевиков

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Отмечается, что 14 июля дрон миссии зафиксировал металлическую опору в форме треугольника с установленной на ней камерой. Она расположена примерно в 340 м к северо-западу от прежних позиций ВСУ у железнодорожного моста.

Напомним, что полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.

27 июня боевики отошли от пешеходного моста.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской запустили автобус от моста до пункта пропуска

Его наблюдатели также зафиксировали. Он перевозил людей из района примерно в 250 м к югу от КПВВ к разрушенной части моста. Длина маршрута составляла примерно 700 метров.

"Команда миссии видела, что автобус в среднем перевозил 50 человек с периодичностью примерно каждые 20-30 минут, возвращаясь из примерно аналогичным количеством пассажиров на борту. Водитель маршрутного автобуса сообщил миссии, что нововведенная услуга маршрутного автобуса предоставляется бесплатно для всех, начиная с 15 июля", - отметили в пресс-службе ОБСЕ.