Зеленский и Меркель обсудили украинских заложников, Станицу Луганскую и транзит газа

16 июля, 2019, 21:10

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Было положительно отмечено результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже.

Президент Украины и федеральный канцлер подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.