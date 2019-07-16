Зеленский и Меркель обсудили украинских заложников, Станицу Луганскую и транзит газа
16 июля, 2019, 21:10
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Было положительно отмечено результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже.
Президент Украины и федеральный канцлер подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.
Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.
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