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Espreso.tvМирИстребители трех стран поднялись в воздух из-за российских ракетоносцев над Балтикой

Истребители трех стран поднялись в воздух из-за российских ракетоносцев над Балтикой

В понедельник, 15 июля, истребители ВВС Финляндии, Дании и Швеции были подняты в воздух для идентификации российских военных самолетов

В заявлении ВВС Финляндии говорится, что финские истребители F/A-18 сопровождали российские Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 7-часовой полет над нейтральными подами Балтийского моря.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии был обнаружен российский буксирный корабль "Виктор Конецкий".

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