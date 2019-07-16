Истребители трех стран поднялись в воздух из-за российских ракетоносцев над Балтикой

В заявлении ВВС Финляндии говорится, что финские истребители F/A-18 сопровождали российские Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

Finnish Air Force F / A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea . The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO - Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 июля 2019 г.

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

15.07. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, 2x Tu-160 un A-50. - NBS (@Latvijas_armija) 15 июля 2019 г.

В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 7-часовой полет над нейтральными подами Балтийского моря.