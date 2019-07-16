Виталия Павлика обвинили в благотворительности за неизвестный счет
16 июля, 2019, 09:10
По инициативе кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу №216, самовыдвиженца Виталия Павлика в жилых домах Дарницкого района заменили почтовые ящики
Об этом написал в своем заявлении в Нацполицию другой кандидат в народные депутаты Андрей Юсов.
Журналист Андрей Булгаров обратил внимание на несоответствие сметы выполненных работ доходам Виталия Павлика, указанным в его имущественной декларации. По подсчетам Булгарова, среднемесячный бюджет семьи Павлика составляет около 92 тыс. гривен. А общая стоимость почтовых ящиков, установленных в 750 домах в округе, составляет 6 млн гривен, без монтажа и доставки.
По мнению журналиста, Павлику незаконным образом помогает действующий народный депутат по 216-му округу Александр Супруненко, с которым кандидата связывают давние деловые отношения.
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