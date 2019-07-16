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Espreso.tvОбществоВиталия Павлика обвинили в благотворительности за неизвестный счет

Виталия Павлика обвинили в благотворительности за неизвестный счет

По инициативе кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу №216, самовыдвиженца Виталия Павлика в жилых домах Дарницкого района заменили почтовые ящики

Об этом написал в своем заявлении в Нацполицию другой кандидат в народные депутаты Андрей Юсов.

Журналист Андрей Булгаров обратил внимание на несоответствие сметы выполненных работ доходам Виталия Павлика, указанным в его имущественной декларации. По подсчетам Булгарова, среднемесячный бюджет семьи Павлика составляет около 92 тыс. гривен. А общая стоимость почтовых ящиков, установленных в 750 домах в округе, составляет 6 млн гривен, без монтажа и доставки.

По мнению журналиста, Павлику незаконным образом помогает действующий народный депутат по 216-му округу Александр Супруненко, с которым кандидата связывают давние деловые отношения.

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