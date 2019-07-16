Выборы в Раду: более 280 тыс. украинцев изменили место голосования
16 июля, 2019, 18:10
Более 280 тыс. украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
"15 июля завершился процесс временного изменения места голосования. С 24 мая своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинцев", - отметили в ЦИК.
Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и города - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.
Отныне, добавили в ЦИК, отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.
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