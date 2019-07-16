//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: более 280 тыс. украинцев изменили место голосования

Выборы в Раду: более 280 тыс. украинцев изменили место голосования


фото: novosti-n.org
Более 280 тыс. украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

"15 июля завершился процесс временного изменения места голосования. С 24 мая своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинцев", - отметили в ЦИК.

Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и города - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

Отныне, добавили в ЦИК, отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать