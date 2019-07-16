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Espreso.tvОбществоВятрович: Украинский язык наконец будет защищать украинское государство

Вятрович: Украинский язык наконец будет защищать украинское государство

На праздничной акции "Язык объединяет" во Львове выступил глава Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович
"Сотни лет украинский язык уничтожали. В этом Российская империя, Советский Союз, современная Российская Федерация были абсолютно последовательными: они системно уничтожали язык ... И мы понимаем, что украинский язык нуждается в поддержке. Тогда, в конце 80-х и в начале 90-х мы выходили на митинги и пытались поддерживать этот язык, как могли, но этого было мало. Теперь я очень рад, что мне не придется своего малого вести на митинги в поддержку языка. Потому что поддержкой языка теперь займется Украинское государство ", - сказал Вятрович.
 
"Язык объединяет" - это всеукраинская акция, которая проходит в 20 городах Украины вечером 16 июля, в день вступления в силу Закона о государственном языке.
 
В частности, в Киеве, Львове и Харькове проходят концерты с участием украинских исполнителей Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пикардийской терции, Sonya Kay, Тарас и Соломия Чубай.
 
Акции также происходят в Одессе, Виннице, Днепре, Херсоне, Житомире, Ивано-Франковске, Каменец-Подольском, Ананьеве, Богуславе, Кропивницком, Луцке, Мариуполе, Николаеве, Первомайске, Полтаве, Ровно, Ружине, Сумах, Тернополе, Тростянце, Умани, Черкассах, Чернигове.

 

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