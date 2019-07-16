Вмешательство полиции грубо нарушает избирательный процесс - "ЕС" о СМС с дискредитацией "Голоса"

16 июля, 2019, 22:30

В партии 5-го президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвали "грубым вмешательством" дело полиции о массовой рассылке СМС с призывом не голосовать на парламентских выборах за "Голос" Святослава Вакарчука

Об этом говорится в заявлении "ЕС".

В партии отметили, что "возмущены политически ангажированными действиями" департамента киберполиции.

"Такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", - сказали в партии Порошенко.

Кроме того, в "ЕС" заявили, что рассылка СМС была "индивидуальной инициативой" депутата одного из сельсоветов Львовской области. Партия пообещала разобраться с этой инициативой.

"Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации", - говорится в заявлении.