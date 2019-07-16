Вмешательство полиции грубо нарушает избирательный процесс - "ЕС" о СМС с дискредитацией "Голоса"
16 июля, 2019, 22:30
В партии отметили, что "возмущены политически ангажированными действиями" департамента киберполиции.
В партии 5-го президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвали "грубым вмешательством" дело полиции о массовой рассылке СМС с призывом не голосовать на парламентских выборах за "Голос" Святослава Вакарчука
Об этом говорится в заявлении "ЕС".
В партии отметили, что "возмущены политически ангажированными действиями" департамента киберполиции.
"Такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", - сказали в партии Порошенко.
Кроме того, в "ЕС" заявили, что рассылка СМС была "индивидуальной инициативой" депутата одного из сельсоветов Львовской области. Партия пообещала разобраться с этой инициативой.
"Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации", - говорится в заявлении.
- Ранее сообщалось, что неизвестные рассылают фейковые смс на Западной Украине от имени партии "Голос".
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