//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВмешательство полиции грубо нарушает избирательный процесс - "ЕС" о СМС с дискредитацией "Голоса"

Вмешательство полиции грубо нарушает избирательный процесс - "ЕС" о СМС с дискредитацией "Голоса"

В партии 5-го президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвали "грубым вмешательством" дело полиции о массовой рассылке СМС с призывом не голосовать на парламентских выборах за "Голос" Святослава Вакарчука

Об этом говорится в заявлении "ЕС".

В партии отметили, что "возмущены политически ангажированными действиями" департамента киберполиции.
"Такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", - сказали в партии Порошенко.

Кроме того, в "ЕС" заявили, что рассылка СМС была "индивидуальной инициативой" депутата одного из сельсоветов Львовской области. Партия пообещала разобраться с этой инициативой.

"Но точно, в чем мы убеждены: рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации", - говорится в заявлении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать