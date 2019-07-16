Верховный Суд разрешил заместителю генпрокурора времен Януковича Кузьмину баллотироваться в Раду

16 июля, 2019, 14:33

Апелляционный суд признал незаконным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в нардепы Рената Кузьмина

Об этом Кузьмин сообщил в Facebook.

Судьи Верховного суда подтвердили законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия Кузьмина с регистрации кандидатом по спискам "Оппозиционного платформы - За жизнь".

По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях.

При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, предполагая, что он может скрываться в России или в аннексированном нею Крыму.

Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.

При президентстве Виктора Януковича именно под руководством Кузьмина "расследовались" громкие уголовные дела, в частности, дела тогда уже экс-премьера Юлии Тимошенко и ее министров, среди которых и Юрия Луценко.