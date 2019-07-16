В Ирпене парень пытался убить свою бывшую и ее парня, а в конце концов застрелился в отделении полиции

16 июля, 2019, 12:04

В городе Ирпень Киевской области 19-летний молодой человек совершил самоубийство в полицейском участке, выстрелив из пистолета себе в голову

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 22:00 в полицию Ирпеня поступило сообщение, что на одной из улиц раздавались выстрелы. По указанному адресу прибыла патрульная группа реагирования и следователи. На месте происшествия полицейские обнаружили девушку и парня, которым выстрелили из травматического оружия сзади в головы. Пострадавших госпитализировали, а с места происшествия изъяли гильзы.

Правоохранители выяснили, что к покушению на убийство причастен 19-летний житель Гостомеля. В течение часа он был задержан на одной из улиц Гостомеля. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили пистолет. Парню надели наручники и доставили его в Ирпенский отдел полиции для оформления задержания и изъятия оружия. В помещении полиции мужчина смог высвободить одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им полицейским.

Правоохранители на основании ст. 46 закона Украины "О Национальной полиции" получили табельное огнестрельное оружие, после чего молодой человек внезапно приставил пистолет себе к виску и выстрелил. Медики не смогли спасти жизнь парня - через несколько часов он скончался в больнице.

Открытые производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.