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Espreso.tvОбществоВ СНБО хотят изменить процедуру оборонного заказа, сняв гриф секретности

В СНБО хотят изменить процедуру оборонного заказа, сняв гриф секретности


фото: rfe
В настоящее время около 90% оборонных заказов проводят тайно, в Совете национальной безопасности и обороны хотят изменить эту процедуру

Об этом заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк на форуме "Установления справедливости - повестка дня для будущего парламента" в Киеве, передает Общественное.

"Около 90% заказов из сферы обороны проходят в тайном режиме. Понятно, что когда это происходит, на этом кто-то зарабатывает, или, как минимум, деньги применяются неэффективно. Поэтому должен быть применен принцип минимально целесообразной секретности, который действует в разных странах мира. То есть минимально то, что действительно нужно, - держать в тайне, а к остальным должны применяться прозрачные, конкурентные процедуры", - прокомментировал Александр Данилюк.

В частности, Данилюк добавил, что нужно внедрять несколько законопроектов, касающихся реформы СБУ и создания Службы финансовых расследований.

"Это должен быть пакет реформ, потому что без реформы СБУ остальные сферы не реформируется. Здесь все связано. Я уверен, что парламент примет эти законы, и тогда мы пройдем ключевой рубикон. Это не последние реформы, но они не будут безрезультатными", - отметил секретарь СНБО.

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