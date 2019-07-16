В СНБО хотят изменить процедуру оборонного заказа, сняв гриф секретности
Об этом заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк на форуме "Установления справедливости - повестка дня для будущего парламента" в Киеве, передает Общественное.
"Около 90% заказов из сферы обороны проходят в тайном режиме. Понятно, что когда это происходит, на этом кто-то зарабатывает, или, как минимум, деньги применяются неэффективно. Поэтому должен быть применен принцип минимально целесообразной секретности, который действует в разных странах мира. То есть минимально то, что действительно нужно, - держать в тайне, а к остальным должны применяться прозрачные, конкурентные процедуры", - прокомментировал Александр Данилюк.
В частности, Данилюк добавил, что нужно внедрять несколько законопроектов, касающихся реформы СБУ и создания Службы финансовых расследований.
"Это должен быть пакет реформ, потому что без реформы СБУ остальные сферы не реформируется. Здесь все связано. Я уверен, что парламент примет эти законы, и тогда мы пройдем ключевой рубикон. Это не последние реформы, но они не будут безрезультатными", - отметил секретарь СНБО.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко