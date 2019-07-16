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Espreso.tvОбществоВ правительстве хотят сделать проектирование зарядок для электрокаров на АЗС обязательным

В правительстве хотят сделать проектирование зарядок для электрокаров на АЗС обязательным


фото: REUTERS
Министерство регионального развития предлагает изменить строительные нормы: чтобы проектирование электрозарядных станций на автозаправках стало обязательным

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Мы уже внесли изменения в строительные нормы об обязательном обустройстве электрозарядок на парковках. Сейчас же есть предложение об обязательном устройстве электрозарядных станций и на АЗС.

Эксперты и специалисты по разработке ГСН сейчас активно изучают это предложение - внести новые изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей", - заявил он.

Замминистра напомнил, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в строительные нормы по автостоянкам и гаражам, которые ввели обязательное устройство 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками.

По его словам, эта норма будет постепенно пересматриваться и увеличиваться.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И во всех других общественных местах они обязательно обустраивались. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов", - написал Парцхаладзе.

 

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