В поддержку политзаключенных во Львове будуть сажать цветы
16 июля, 2019, 16:38
19 июля во Львове планируется акция "Сажайте цветы, а не людей", которая имеет целью поддержать Олега Сенцова и всех украинских заложников Кремля
Об этом сообщает Львовский городской совет.
"В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России - тогда их было более 70 человек. В Крыму сейчас 56 человек за решеткой за свою веру, ислам, из них 55 - крымские татары (данные правозащитной организации "Крымская солидарность"). Всего в России находятся более 100 политзаключенных и 24 украинских моряка ", - отметили организаторы.
Акцию основала актриса Римма Зюбина.
Акция состоится 19 июля, в 17.00 в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Всех неравнодушных львовян приглашают присоединиться к акции, высадить цветы и показать, что о заложниках помнят каждый день.
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