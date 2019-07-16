В поддержку политзаключенных во Львове будуть сажать цветы

16 июля, 2019, 16:38

19 июля во Львове планируется акция "Сажайте цветы, а не людей", которая имеет целью поддержать Олега Сенцова и всех украинских заложников Кремля

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России - тогда их было более 70 человек. В Крыму сейчас 56 человек за решеткой за свою веру, ислам, из них 55 - крымские татары (данные правозащитной организации "Крымская солидарность"). Всего в России находятся более 100 политзаключенных и 24 украинских моряка ", - отметили организаторы.

Акцию основала актриса Римма Зюбина.

Акция состоится 19 июля, в 17.00 в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Всех неравнодушных львовян приглашают присоединиться к акции, высадить цветы и показать, что о заложниках помнят каждый день.