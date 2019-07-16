В Киеве один автобус на скорости ударил другой, есть пострадавшие
16 июля, 2019, 09:59
Вечером 15 июля в Киеве произошло ДТП с участием пассажирских автобусов "Богдан" и МАЗ
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла в Шевченковском районе столицы. Маршрутный автобус "Богдан" на скорости таранил в заднюю часть автобус МАЗ с пассажирами.
От удара пассажиры автобуса попадали со своих мест. Двух женщин госпитализированы, остальным пассажирам врачи "скорой" оказали помощь на месте. Причины аварии выясняют правоохранители.
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