В Краматорске полиции показались 2 боевика "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Боевики рассказали, что незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. Они осматривали машины и проверяли документы водителей и пассажиров. В качестве оплаты - копейки и пищевые продукты.
После освобождения города бывшие наемники начали тщательно скрывать информацию о своей работе на террористов.
Сейчас в отношении них начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
После того, как будет доказано, что во время пребывания в НВФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.
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