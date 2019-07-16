В Краматорске полиции показались 2 боевика "ДНР"

16 июля, 2019, 09:52

Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Боевики рассказали, что незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. Они осматривали машины и проверяли документы водителей и пассажиров. В качестве оплаты - копейки и пищевые продукты.

После освобождения города бывшие наемники начали тщательно скрывать информацию о своей работе на террористов.

Сейчас в отношении них начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

После того, как будет доказано, что во время пребывания в НВФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.