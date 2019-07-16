В каждом третьем детском лагере в Украине нарушены санитарные нормы, - Госпродпотребслужба
Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко во время коллегии по итогам работы Держпродспоживслужбы за первое полугодие.
Количество детей, отдыхающих и оздоравливающихся в детских лагерях, ежегодно снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровня услуг. К началу июля услуги в учреждениях отдыха и оздоровления получили почти 664 тыс. детей.
С начала оздоровительной компании было открыто более 8,8 тыс. учреждений оздоровления и отдыха, в том числе 380 учреждений оздоровления.
Как отметила Григоренко, готовность к работе оздоровительных учреждений составляла в среднем 98%, отдыха - 89%.
"С начала кампании услуги в учреждениях оздоровления и отдыха получили почти 664 тыс. детей, из которых более 62 тыс. - в оздоровительных, более 601 тыс. детей - в учреждениях отдыха", - добавила Алла Григоренко.
При этом она обратила внимание на тот факт, что из года в год уменьшается количество стационарных лагерей, что связано с финансовой несостоятельностью местных органов власти на их содержание. Наблюдается тенденция к сокращению срока работы оздоровительных учреждений и продолжительности изменений. Также фиксируется и снижение наполняемости лагерей, хотя проектные мощности позволяют оздоравливать детей в большем количестве, это, вероятно, связано с высокой стоимостью путевок и низким уровнем предоставляемых услуг.
Как сообщила начальник Управления, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок учреждений оздоровления и отдыха детей на предмет соблюдения ими требований санитарного законодательства.
"Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном", - отметила Алла Григоренко.
Самый высокий процент нарушений выявлено в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях по 38%.
Нарушения в основном касались недостаточного контроля за организацией питания детей, недостаточного уровня гигиенических знаний персонала, нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов пищеблоков, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных учреждениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов на продукцию, отсутствие маркировки оборудования по его функциональному назначению, нехватка посуды, моющих и дезинфицирующих средств.
Кроме того, во время проверок фиксировалось, что материально-техническая база стационарных оздоровительных учреждений не соответствует требованиям. Также наблюдается недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом - такое нарушение выявлено в 201 учреждении.
Организация питания большинства заведений оздоровления и отдыха проводилась на базе собственных пищеблоков (94%), остальные заведений организовали питание или на базе арендованных пищеблоков (3,1%), либо за счет привозного питания (1,1%). Не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, имели недостаточную площадь и набор помещений 7% заведений, на 7 пищеблоках отсутствовала проточная холодная вода, на 10 пищеблоках отсутствует горячая проточная вода, канализированы на выгреб 37% пищеблоков, не хватало технологического оборудования на 86 пищеблоках , холодильного - на 48 пищеблоках.
Вместе с тем, в начале оздоровительной кампании не открылось из-за запрета Госпродпотребслужбы 22 учреждения оздоровления / отдыха, без согласования Госпродпотребслужбы было открыто 9 учреждений оздоровления / отдыха
С целью приведения заведений к соответствующим требованиям должностными лицами Госпродпотребслужбы предоставлено 712 предписаний и 52 распоряжения руководителям учреждений, наложено 43 штрафов, отстранены от работы 66 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, 10 раз проинформированы правоохранительные органы о нарушении требований санитарного законодательства.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко