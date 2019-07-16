В каждом третьем детском лагере в Украине нарушены санитарные нормы, - Госпродпотребслужба

16 июля, 2019, 17:04

В начале оздоровительной кампании 22 учреждения оздоровления и отдыха не открылись из-за запрета Госпродпотребслужбы, а еще 9 начали свою работу без согласования службы

Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко во время коллегии по итогам работы Держпродспоживслужбы за первое полугодие.

Количество детей, отдыхающих и оздоравливающихся в детских лагерях, ежегодно снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровня услуг. К началу июля услуги в учреждениях отдыха и оздоровления получили почти 664 тыс. детей.

С начала оздоровительной компании было открыто более 8,8 тыс. учреждений оздоровления и отдыха, в том числе 380 учреждений оздоровления.

Как отметила Григоренко, готовность к работе оздоровительных учреждений составляла в среднем 98%, отдыха - 89%.

"С начала кампании услуги в учреждениях оздоровления и отдыха получили почти 664 тыс. детей, из которых более 62 тыс. - в оздоровительных, более 601 тыс. детей - в учреждениях отдыха", - добавила Алла Григоренко.

При этом она обратила внимание на тот факт, что из года в год уменьшается количество стационарных лагерей, что связано с финансовой несостоятельностью местных органов власти на их содержание. Наблюдается тенденция к сокращению срока работы оздоровительных учреждений и продолжительности изменений. Также фиксируется и снижение наполняемости лагерей, хотя проектные мощности позволяют оздоравливать детей в большем количестве, это, вероятно, связано с высокой стоимостью путевок и низким уровнем предоставляемых услуг.

Как сообщила начальник Управления, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок учреждений оздоровления и отдыха детей на предмет соблюдения ими требований санитарного законодательства.

"Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном", - отметила Алла Григоренко.

Самый высокий процент нарушений выявлено в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях по 38%.

Нарушения в основном касались недостаточного контроля за организацией питания детей, недостаточного уровня гигиенических знаний персонала, нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов пищеблоков, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных учреждениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов на продукцию, отсутствие маркировки оборудования по его функциональному назначению, нехватка посуды, моющих и дезинфицирующих средств.

Кроме того, во время проверок фиксировалось, что материально-техническая база стационарных оздоровительных учреждений не соответствует требованиям. Также наблюдается недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом - такое нарушение выявлено в 201 учреждении.

Организация питания большинства заведений оздоровления и отдыха проводилась на базе собственных пищеблоков (94%), остальные заведений организовали питание или на базе арендованных пищеблоков (3,1%), либо за счет привозного питания (1,1%). Не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, имели недостаточную площадь и набор помещений 7% заведений, на 7 пищеблоках отсутствовала проточная холодная вода, на 10 пищеблоках отсутствует горячая проточная вода, канализированы на выгреб 37% пищеблоков, не хватало технологического оборудования на 86 пищеблоках , холодильного - на 48 пищеблоках.

Вместе с тем, в начале оздоровительной кампании не открылось из-за запрета Госпродпотребслужбы 22 учреждения оздоровления / отдыха, без согласования Госпродпотребслужбы было открыто 9 учреждений оздоровления / отдыха

С целью приведения заведений к соответствующим требованиям должностными лицами Госпродпотребслужбы предоставлено 712 предписаний и 52 распоряжения руководителям учреждений, наложено 43 штрафов, отстранены от работы 66 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, 10 раз проинформированы правоохранительные органы о нарушении требований санитарного законодательства.