В каких банках держат деньги самые богатые украинцы. Список НБУ

16 июля, 2019, 11:44

Национальный банк Украины назвал банки, которые предпочитают состоятельные украинцы

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июня 2019 года среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн было:

- в ПриватБанке (38 тыс.)

- Альфа-Банке (7,3 тыс.)

- Укрэксимбанке (7 тыс.)

- Райффайзен Банке Аваль (6,5 тыс.)

- УкрСиббанке (6,4 тыс.).

Наибольшая сумма вкладов более 500 тыс. грн:

- в ПриватБанке (47,8 млрд грн)

- Альфа-Банке (17,6 млрд грн)

- Укрэксимбанке (17,1 млрд грн)

- Укргазбанке (10,53 млрд грн)

- Райффайзен Банке Аваль (10,52 млрд грн).



В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:

- ПриватБанк (21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек вклады до 10 грн)

- Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн человек, причем у 695 тыс. вклады до 10 грн)

- УкрСиббанк (21,6 млн, причем у 834 тысяч вклады до 10 грн)

- Альфа-Банк (1,95 млн, причем у 1,27 вклады до 10 грн)

- ПУМБ (1,88 млн, причем у 1,26 млн вклады до 10 грн).

Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели:

- ПриватБанк (182,2 млрд грн)

- Альфа-Банк (33,5 грн)млрд

- Райффайзен Банк Аваль (27 млрд грн)

- Укрэксимбанк (26,6 млрд грн)

- Укргазбанк (22,9 млрд грн).