В каких банках держат деньги самые богатые украинцы. Список НБУ
Об этом сообщает Finbalance.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июня 2019 года среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн было:
- в ПриватБанке (38 тыс.)
- Альфа-Банке (7,3 тыс.)
- Укрэксимбанке (7 тыс.)
- Райффайзен Банке Аваль (6,5 тыс.)
- УкрСиббанке (6,4 тыс.).
Наибольшая сумма вкладов более 500 тыс. грн:
- в ПриватБанке (47,8 млрд грн)
- Альфа-Банке (17,6 млрд грн)
- Укрэксимбанке (17,1 млрд грн)
- Укргазбанке (10,53 млрд грн)
- Райффайзен Банке Аваль (10,52 млрд грн).
В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:
- ПриватБанк (21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек вклады до 10 грн)
- Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн человек, причем у 695 тыс. вклады до 10 грн)
- УкрСиббанк (21,6 млн, причем у 834 тысяч вклады до 10 грн)
- Альфа-Банк (1,95 млн, причем у 1,27 вклады до 10 грн)
- ПУМБ (1,88 млн, причем у 1,26 млн вклады до 10 грн).
Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели:
- ПриватБанк (182,2 млрд грн)
- Альфа-Банк (33,5 грн)млрд
- Райффайзен Банк Аваль (27 млрд грн)
- Укрэксимбанк (26,6 млрд грн)
- Укргазбанк (22,9 млрд грн).
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