УПЦ КП просит в суде отменить их ликвидацию
Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.
Отмечают, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Кроме этого, с исковым заявлением в суд поступило ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.
По данным суда, данное заявление оставили без удовлетворения, поскольку истец не доказал и документально не подтвердил обстоятельства, которые указывали бы на очевидную угрозу для его прав, свобод и интересов, которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.
В дополнение, в материалах дела отсутствуют доказательства и подтверждения того, что непринятие мер по обеспечению иска каким-то образом может осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда.
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