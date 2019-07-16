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Espreso.tvОбществоУПЦ КП просит в суде отменить их ликвидацию

УПЦ КП просит в суде отменить их ликвидацию

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата в Минкульт об отмене приказа об аннулировании "Киевской патриархии УПЦ КП"

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

Отмечают, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Кроме этого, с исковым заявлением в суд поступило ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

По данным суда, данное заявление оставили без удовлетворения, поскольку истец не доказал и документально не подтвердил обстоятельства, которые указывали бы на очевидную угрозу для его прав, свобод и интересов, которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.

В дополнение, в материалах дела отсутствуют доказательства и подтверждения того, что непринятие мер по обеспечению иска каким-то образом может осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда.

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