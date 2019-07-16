Украинский можно предложить для утверждения официальным языком ООН - Климкин

16 июля, 2019, 16:35

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинский язык можно предложить для утверждения официальным языком в Организации Объединенных Наций

Об этом он написал в Facebook.

Министр пояснил, что сегодня российский представитель с трибуны Совета безопасности ООН в очередной раз собирается рассказывать о притеснениях русского языка в Украине.

"Ну, чтобы понять уровень этих притеснений, достаточно пройтись по центру Киева и своими ушами услышать, как в нашей столице "зверски" подавляют русский на бытовом уровне", - отметил Климкин.

"Но я не об этом. Сегодня представитель России будет говорить по-русски. Потому что еще при создании ООН в 1945 году Устав был издан в том числе и на русском, а в 1946 году он стал одним из официальных языков уважаемой организации. Но время проходит . СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди? Не пришло ли время пересмотреть эту систему? Можно и более глобально, можно поговорить и о системе Совета безопасности, и о праве вето, но если всех так интересует как не вопрос, можем начать и с него ", - подчеркнул Климкин.

Он напомнил, что МИД сейчас активно продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации.

"Успешной оказалась, например, наша кампания #KyivNotKiev. Работаем над правописанием других городов. Так же помню, как в 2014 году решили проводить заседания в ГУАМ на английском, а не на русском. Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык как официальный предложить . А что, Украина тоже основатель ", - заявил Климкин.

По его убеждению, времена сейчас действительно меняются. "И какой-то определяющей роли русского языка в архитектуре международных отношений я сегодня не вижу", - отметил министр.

"И это я еще молчу о российском циничном маневре провести это заседание и через несколько дней перед нашими выборами, и буквально накануне пятой годовщины MH17", - добавил глава МИД.