Украинский чемпион Европы по боксу стал грузчиком

16 июля, 2019, 11:32

Экс-чемпион Европы по боксу Виталий Ципко выехал из Днипра в Израиль, где подрабатывает грузчиком

Об этом сообщает Sport Arena.

"Из Днипра уехал, потому что не видел перспектив для себя в работе тренером по боксу. Также хочу устроить Никиту в местный клуб, сыну еще предстоит в августе пройти медосмотр. Параллельно собираю документы, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле. А пока немного подрабатываю, ведь нужно на что-то жить", - сказал Ципко.

14 лет назад, 16 июля 2005 года Ципко в Нюрнберге завоевал титул чемпиона Европы. Днипрянин, который выступал во втором среднем весе (до 76,2 кг) победил неуступчивого британца Брайана Мэги и на тот момент вошел в пятерку лучших украинских боксеров-профессионалов.

Свой последний поединок на профессиональном ринге украинец провел в апреле 2009 года.