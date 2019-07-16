Украинский чемпион Европы по боксу стал грузчиком
Об этом сообщает Sport Arena.
"Из Днипра уехал, потому что не видел перспектив для себя в работе тренером по боксу. Также хочу устроить Никиту в местный клуб, сыну еще предстоит в августе пройти медосмотр. Параллельно собираю документы, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле. А пока немного подрабатываю, ведь нужно на что-то жить", - сказал Ципко.
14 лет назад, 16 июля 2005 года Ципко в Нюрнберге завоевал титул чемпиона Европы. Днипрянин, который выступал во втором среднем весе (до 76,2 кг) победил неуступчивого британца Брайана Мэги и на тот момент вошел в пятерку лучших украинских боксеров-профессионалов.
Свой последний поединок на профессиональном ринге украинец провел в апреле 2009 года.
- 10 июля IBF назначила торги за право организации поединка украинца Сергея Деревянченко с самым богатым боксером мира - мексиканцем Саулем Альваресом.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко