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Espreso.tvОбществоУкраина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз российских товаров в Украину до 31 декабря 2020 года

Об этом говорится в постановлении от 5 июля №605.

Документом вносятся соответствующие изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 О запрете на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров от 15 мая 2019 № 535).

В то же время, Кабмин отсрочил запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года.

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