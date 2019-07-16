16 июля, 2019, 09:20

Министерство информационной политики планируют ликвидировать, а Нацсовет объединить с Госкомтелерадио

Об этом сообщил советник команды президента Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время экспертной встречи, передает Детектор Медиа.

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", - сказал он.

Потураев рассказал, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Государственного комитета телевидения и радиовещания.

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить, в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - отметил он.

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.