Трампу понравилась идея поискать китайских шпионов в Google

"Миллиардер, инвестор в сфере технологий Питер Тиль считает, что против компании Google должно быть начато расследование за измену. Он обвиняет Google в сотрудничестве с китайским правительством", - написал Трамп со ссылкой на свою любимую передачу "Фокс и друзья" на телеканале Fox News .

В этой связи президент Трамп назвал Тиля "замечательным и блестящим" парнем, который "знает эту тему лучше всех". Он пообещал, что его администрация рассмотрит обвинения в адрес Google.

"Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government . " @Foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2019

Миллиардер Питер Тиль, который также является членом совета директоров компании Facebook, накануне заявил, что в Google проникла китайская разведка, и предложил ФБР и ЦРУ начать расследование в этой связи. Это и другие заявления Тиль сделал во время Конференции национального консерватизма в Вашингтоне.