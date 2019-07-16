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Espreso.tvМирТрампу понравилась идея поискать китайских шпионов в Google

Трампу понравилась идея поискать китайских шпионов в Google


фото: REUTERS
Глава Белого дома Дональд Трамп публично поддержал высказывание американского инвестора Питера Тиля о том, что в Google проникла разведка Китая, и поэтому необходимо провести расследование для того, чтобы предотвратить негативные последствия
Об этом американский президент написал во вторник на официальной странице в Twitter.

"Миллиардер, инвестор в сфере технологий Питер Тиль считает, что против компании Google должно быть начато расследование за измену. Он обвиняет Google в сотрудничестве с китайским правительством", - написал Трамп со ссылкой на свою любимую передачу "Фокс и друзья" на телеканале Fox News .

В этой связи президент Трамп назвал Тиля "замечательным и блестящим" парнем, который "знает эту тему лучше всех". Он пообещал, что его администрация рассмотрит обвинения в адрес Google.

Миллиардер Питер Тиль, который также является членом совета директоров компании Facebook, накануне заявил, что в Google проникла китайская разведка, и предложил ФБР и ЦРУ начать расследование в этой связи. Это и другие заявления Тиль сделал во время Конференции национального консерватизма в Вашингтоне.

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