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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о дождях и рассказала, где будет самая комфортная погода

Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и рассказала, где будет самая комфортная погода

В течение ближайших суток погода в Украине существенно не изменится, на западе будет немного холоднее, а на юге и востоке - немного теплее по сравнению с большинством областей

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха остается в пределах +20...+ 25°C. Завтра немного холоднее будет в западных областях Украины: +18...+22°C. На юге и востоке температура ожидается выше: +24...+28°C. Дожди завтра пройдут в большинстве областей Украины - на западе, на севере, на востоке, в центральных областях - благодаря влиянию северо-восточного циклона. в южной части будет повышенное атмосферное давление и без существенных осадков. на юге завтра - самая комфортная погода: тепло по-летнему, температура будет достигать +28°C, солнечно", - сказала Диденко.

В Киеве 16 июля местами пройдут дожди, местами с грозой, температура воздуха будет в пределах +21...+22°C.

Во второй половине недели и ближе к выходным тепература повысится до +25...+29°C, а в южной части - до +30°C и, возможно, выше.

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