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Espreso.tvОбществоСтартап из Украины PhotonLMS собрал $25 тыс. за 2 часа

Стартап из Украины PhotonLMS собрал $25 тыс. за 2 часа

Украинский проект компактной фотостудии PhotonLMS собрал на платформе Kickstarter $25 тыс. за 2 часа после публикации

Об этом сообщает Ain.ua.

Сейчас проект привлек чуть меньше $70 тыс. при запрашиваемых $25 тыс.

PhotonLMS - это мини-студия с постоянным LED-освещением, которое можно контролировать с помощью мобильного приложения. Как пояснил основатель проекта - предприниматель из Днипра Ярослав Нелюбов - устройство решает достаточно распространенную сегодня проблему.

PhotonLMS способен заменить много оборудования для предметной съемки: мини-вспышки, зонты, отражатели, стол для предметной съемки, экраны, фона, системы креплений и место, где все это разместить.

Также с РhotonLMS можно мгновенно менять освещение предмета с помощью мобильного приложения и сразу видеть результат.
Стоит РhotonLMS $599 и занимает 1/4 кв. м.

В стандартную комплектацию входят:

- три световых модуля;

- три фона (белый, черный, цветной)

- блок питания;

- крепление для фиксации модулей и фонов;

- провода питания;

- экраны для изолированной съемки;

- мини-штативы для фото- и смартфона.

Конфигурация модулей меняется в зависимости от размеров объекта, потребности в фонах и экранах.

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