Стартап из Украины PhotonLMS собрал $25 тыс. за 2 часа
Об этом сообщает Ain.ua.
Сейчас проект привлек чуть меньше $70 тыс. при запрашиваемых $25 тыс.
PhotonLMS - это мини-студия с постоянным LED-освещением, которое можно контролировать с помощью мобильного приложения. Как пояснил основатель проекта - предприниматель из Днипра Ярослав Нелюбов - устройство решает достаточно распространенную сегодня проблему.
PhotonLMS способен заменить много оборудования для предметной съемки: мини-вспышки, зонты, отражатели, стол для предметной съемки, экраны, фона, системы креплений и место, где все это разместить.
Также с РhotonLMS можно мгновенно менять освещение предмета с помощью мобильного приложения и сразу видеть результат.
Стоит РhotonLMS $599 и занимает 1/4 кв. м.
В стандартную комплектацию входят:
- три световых модуля;
- три фона (белый, черный, цветной)
- блок питания;
- крепление для фиксации модулей и фонов;
- провода питания;
- экраны для изолированной съемки;
- мини-штативы для фото- и смартфона.
Конфигурация модулей меняется в зависимости от размеров объекта, потребности в фонах и экранах.
- Напомним, украинский проект металлических 3D-пазлов Time 4 Machine набрал более $430 тыс. на сайте Kickstarter.
- Также 30 апреля украинский стартап "вечных блокнотов" Nuka запустил кампанию по сбору средств на Kickstarter. Вместо запланированных $20 тыс. за 45 дней, стартап собрал $22 тыс. уже за первые сутки.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко