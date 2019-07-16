СМИ рассказали, из каких стран Зеленский отзывает послов

16 июля, 2019, 16:13

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет (кроме США) там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и другие ", - сообщил собеседник.

По информации издания, список инициировал заместитель главы ОПУ Вадим Пристайко.

Многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

Послов, подпадающих под ротацию, сообщат до конца дня 16 июля.

Накануне в Офисе президента Украины сообщили, что в ближайшее время заменят 12 руководителей посольств , в том числе в Соединенных Штатах.