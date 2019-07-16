//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ заявила, что разоблачила самую масштабную контрабанду в истории Украины

СБУ заявила, что разоблачила самую масштабную контрабанду в истории Украины

В Одессе у банды, которая организовывала контрабандные поставки из Китая в Украину, изъято более 900 тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, было установлено, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которой входили граждане КНР и Украины, поставляли в нашу страну текстильные товары. По адресам складских помещений в Одессе изъяли более девятьсот тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен.

Отмечено, что общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке.

Кроме этого, продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля. Затем продукция реализовывалась в "розницу" и "оптовыми партиями", исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 миллионов гривен. С начала 2019 - 120 миллионов гривен без уплаты в бюджет обязательных платежей ", - заявил на брифинге и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Продолжается досудебное следствие ч. 1 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать