СБУ заявила, что разоблачила самую масштабную контрабанду в истории Украины

16 июля, 2019, 18:31

В Одессе у банды, которая организовывала контрабандные поставки из Китая в Украину, изъято более 900 тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, было установлено, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которой входили граждане КНР и Украины, поставляли в нашу страну текстильные товары. По адресам складских помещений в Одессе изъяли более девятьсот тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен.

Отмечено, что общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке.

Кроме этого, продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля. Затем продукция реализовывалась в "розницу" и "оптовыми партиями", исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 миллионов гривен. С начала 2019 - 120 миллионов гривен без уплаты в бюджет обязательных платежей ", - заявил на брифинге и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Продолжается досудебное следствие ч. 1 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы.