СБУ задержала хакера, услугами которого пользовались спецслужбы РФ

16 июля, 2019, 16:55

В Одессе задержали организатора международной хакерской группировки, услугами которой пользовались спецслужбы РФ и самый разыскиваемый США хакер Богачев

Об этом на брифинг СБУ относительно блокирования работы международной хакерской группировки заявил временно исполняющий обязанности главы департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Николай Кулешов, передает Еспресо.TV.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США и Великобритании прекратили деятельность мощной хакерской группировки.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки на территории Украины организовали и длительное время (с 2007 года) оказывали виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в интернете.

Злоумышленники использовали Dark Net - скрытую от обычных пользователей часть интернет-сети, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

В частности был задержан Михаил Рытиков. Его разыскивал Интерпол.

"В 2014 году он пересекал белорусско-украинскую границу и был задержан белорусскими пограничниками. Тайная служба США, которая выставляла эту карточку в Интерполе, предоставила документы на его экстрадицию в США. Однако он был продержан 40 суток и в связи с тем, что вроде документы не поступили, его вернули в Украину. Затем он неоднократно выезжал в РФ, в 2017-м, 2018-м и 2019 годах как по фамилии Рытиков, так и по фамилии Титов (фамилия его жены, которую он взял в 2017 году) . Преступник имеет два паспорта ", - пояснил Кулешов.

Рытиков создал хостинг, который специализируется на предоставлении услуг хакерам, где они могут размещать свои ресурсы. По данным СБУ, хостинг использовался для DDoS-атак, спама, материалов порнографического характера. "В том числе и спецслужбы используют такие хостинги для проведения кибератак. Его хостинг использовался спецслужбами России для атак на инфраструктуру Украины", - подчеркнул и. о. главы департамента.

Рытиков продает свои услуги через форумы хакерского направления, используя ник-неймы webhost, webhosting, whost, AbdAllah, Господин Абдулла.

"Одним из крупнейших его клиентов был Богачев - это самый разыскиваемый США хакер, за которого назначена награда $ 3 млн. Это тот хакер, который использовал программное обеспечение "Зевс" для атак на банковскую систему", - пояснил Кулешов.

11 июля было проведено 29 обысков, изъято 146 единиц серверного оборудования, множество маршрутизаторов и автономные системы для прикрытия противоправной деятельности.

Рытикову и еще одному участнику группировки объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 301 Уголовного Украины, и избрана мера пресечения - домашний арест.