Россия перебрасывает снайперов на территорию оккупированного Донбасса, - разведка

16 июля, 2019, 15:28

Из территории РФ на временно оккупированные территории Донбасса перебрасываются дополнительные снайперские подразделения, вооруженные снайперскими винтовками иностранного производства

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что командование русско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур.

"Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", - отметили в Минобороны.

Одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, что проходит службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.