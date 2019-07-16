"Язык объединяет": в Киеве, Львове и других городах празднуют вступление в действие языкового закона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Праздничный концерт продлится около четырех часов. Запланированы выступления 10 украинских исполнителей.
Аналогичные акции, концерты происходят сейчас во многих украинских городах.
В частности, в Киеве, Львове и Харькове проходят концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пикардийской терции, Sonya Kay и других исполнителей.
Глава комитета по вопросам культуры и духовности ВР, соавтор закона Николай Княжицкий призвал украинцев отметить вступление в силу закона о функционировании украинского языка как государственного. Княжицкий отметил, что мы все вместе должны защитить украинский язык, Украину и не допустить реванша пророссийских сил и наступления на украинский язык.
Фото: Сергей Руденко
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