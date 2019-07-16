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Espreso.tvОбщество"Язык объединяет": в Киеве, Львове и других городах празднуют вступление в действие языкового закона

"Язык объединяет": в Киеве, Львове и других городах празднуют вступление в действие языкового закона

В центре Киева, возле арки Дружбы народов проходит акция "Язык объединяет", посвященная вступлению в силу закона об обеспечении функционирования государственного языка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Праздничный концерт продлится около четырех часов. Запланированы выступления 10 украинских исполнителей.

Аналогичные акции, концерты происходят сейчас во многих украинских городах.

В частности, в Киеве, Львове и Харькове проходят концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пикардийской терции, Sonya Kay и других исполнителей.

Глава комитета по вопросам культуры и духовности ВР, соавтор закона Николай Княжицкий призвал украинцев отметить вступление в силу закона о функционировании украинского языка как государственного. Княжицкий отметил, что мы все вместе должны защитить украинский язык, Украину и не допустить реванша пророссийских сил и наступления на украинский язык.

Фото: Сергей Руденко

 

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