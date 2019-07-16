"Сила и честь" Смешко проходит в Раду, "Голос" - не преодолевает 5% -й барьер, - соцопрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводили с 3 по 13 июля 2019 года.
Пятерка лидеров по данным КМИС выглядит так:
партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свои голоса 52,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором;
партия "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" - 10,3%;
партия "Европейская Солидарность" - 7,9%;
партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,8%;
партия "Сила и Честь" - 5,1%.
В то же время партия Святослава Вакарчука "Голос" имеет 4%.
Меньше также имеют такие политсилы:
3% - за партию "Оппозиционный блок",
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,5% - за "Партию Шария",
1,5% - за партию "Свобода",
1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
за другие партии - всего 2,4%.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2004 респондента, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.
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