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Espreso.tvОбщество"Сила и честь" Смешко проходит в Раду, "Голос" - не преодолевает 5% -й барьер, - соцопрос

"Сила и честь" Смешко проходит в Раду, "Голос" - не преодолевает 5% -й барьер, - соцопрос


фото: berdanticor
По результатам нового опроса проходной барьер впервые преодолевает партия Игоря Смешко, зато партия Святослава Вакарчука набирает лишь 4%

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводили с 3 по 13 июля 2019 года.

Пятерка лидеров по данным КМИС выглядит так:

партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свои голоса 52,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором;
партия "Оппозиционная платформа - "За Жизнь" - 10,3%;
партия "Европейская Солидарность" - 7,9%;
партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,8%;
партия "Сила и Честь" - 5,1%.

В то же время партия Святослава Вакарчука "Голос" имеет 4%.

Меньше также имеют такие политсилы:

3% - за партию "Оппозиционный блок",

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,5% - за "Партию Шария",

1,5% - за партию "Свобода",

1,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

за другие партии - всего 2,4%.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2004 респондента, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

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