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Espreso.tvОбщество"Радикальная партия" Ляшко потратила на телерекламу больше всех, - мониторинг "Честно"

"Радикальная партия" Ляшко потратила на телерекламу больше всех, - мониторинг "Честно"


фото: twnews
"Радикальная партия" потратила на телерекламу 45,5 млн грн, тогда как лидер соцопросов "Слуга народа" - 19,9 млн грн

Такие данные приводит общественное движение " Честно" по итогам мониторинга.

Больше всего средств на агитационную рекламу на 18 национальных телеканалах потратила "Радикальная партия", на втором месте - "Украинская стратегия Гройсмана", на третьем - "Европейская солидарность".

"Честно" проанализировали объемы и стоимость политической рекламы в период с 21 апреля по 7 июля.

"Первенство по объемам расходов на телерекламу принадлежит "Радикальной партии". По состоянию на 7 июля размещение агитации в эфирах национальных каналов должно стоить политсиле около 45,5 млн грн. В эту сумму мы учитывали стоимость поздравительных роликов лидера партии Олега Ляшко", - сообщили в "Честно".

"Радикалам" несущественно уступает "Украинская стратегия Гройсмана" с 44,7 млн грн расходов на телерекламу.

"Стоит отметить, что присутствие Владимира Гройсмана в рекламных блоках не было ограничено только агитацией "Украинской стратегии". В апреле по заказу Кабинета Министров на телеканалах 47 раз показывали ролики, продвигали бренд" # урядГройсмана ". Вещание этой рекламы только в апреле должно было стоить государственному бюджету около 650 000 гривен. Правительственную социальную рекламу под брендом "# урядГройсмана" "Честно" фиксировал и в июне ", - говорится в сообщении.

В ТОП-3 партий по объемам расходов на телерекламу также входит "Европейская солидарность" - 42,9 млн грн.

Более 40 млн гривен на телерекламу потратили также в "Оппозиционном блоке". Первую пятерку партий по объемам расходов на агитацию на ТВ закрывает "Голос" с 37,7 млн грн.

Кроме них, "Оппозиционная платформа -" За жизнь" потратила 33,4 млн грн, "Слуга народа" - 19,9 млн грн," Батькивщина "- 17 млн грн," Гражданская позиция "-  9,1 млн грн," Самопомощь "- 4,5 млн грн," Сила и честь "- 1,8 млн грн.

С 21 апреля по 7 июля партии и кандидаты вместе потратили на рекламу на национальных телеканалах около 307 млн гривен.

  • По данным последнего соцопроса, "Сила и честь" Смешко проходит в Раду, "Голос" - не преодолевает пятипроцентный барьер.
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