"Дело становится политическим": Пристайко о сопротивлении Украины осуждению в Италии нацгвардейца Маркива

16 июля, 2019, 13:12

Украинские дипломаты продолжают работать по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд в Павии приговорил к 24 годам за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"Я замечу, что судебные дела - это чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто будет говорить, что официальные власти Украины вмешиваются в расследование. Для этого есть консулы, имеющие право выступать от имени страны в суде. Украина помогает в этом судебном деле. Дипломаты и все остальные", - заявил он.

Пристайко отметил, что "итальянской власти объясняют много раз, что Украина не допустит такого обращения с нашими людьми".

"Это дело становится политическим. Есть тонкие моменты, которые сложно объяснять публично, но они влияют на решения судов. Мы работаем скоординировано с МИД и другими ведомствами", - добавил заместитель главы ОПУ.