"Дело чести": Климкин объяснил, почему российский вариант освобождения моряков это "дипломатическая ловушка"

16 июля, 2019, 12:15

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют РФ освободить украинских военнопленных моряков в любое время, но на это надо только политическое решение Москвы

Об этом он заявил в интервью "Настоящее время".

"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что их должны освободить. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо лишь политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает", - сказал Климкин.

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Он отметил, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, поскольку это "вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства".

Климкин подчеркнул, что нота МИД России об условиях освобождения пленных украинских моряков была ничем иным, как очередной дипломатической и правовой ловушкой.

По его словам, Россия фактически предъявила Украине 3 условия: признать, что украинские моряки могли совершить преступление; признать правомерность судебного процесса над ними по российскому законодательству; "прогнуться" перед российским уголовно-процессуальным кодексом и косвенно признать аннексию Крыма.

Напомним, что РФ предложила вернуть в Украину моряков, но чтобы их "судили в соответствии с российским законодательством".