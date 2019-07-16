"Дело чести": Климкин объяснил, почему российский вариант освобождения моряков это "дипломатическая ловушка"
Об этом он заявил в интервью "Настоящее время".
"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что их должны освободить. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо лишь политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает", - сказал Климкин.
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Он отметил, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, поскольку это "вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства".
Климкин подчеркнул, что нота МИД России об условиях освобождения пленных украинских моряков была ничем иным, как очередной дипломатической и правовой ловушкой.
По его словам, Россия фактически предъявила Украине 3 условия: признать, что украинские моряки могли совершить преступление; признать правомерность судебного процесса над ними по российскому законодательству; "прогнуться" перед российским уголовно-процессуальным кодексом и косвенно признать аннексию Крыма.
Напомним, что РФ предложила вернуть в Украину моряков, но чтобы их "судили в соответствии с российским законодательством".
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