Пристайко об освобождении моряков: РФ сначала демонстративно не выполняет решение, а потом демонстративно выполняет

16 июля, 2019, 12:38

Если бы РФ выполнила решение Международного трибунала, она могла бы сохранить свое "лицо"

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"РФ не выполнила трибунал. У РФ был отличный шанс сохранить лицо. Помним случаи из истории, когда РФ сначала демонстративно не выполняет, а потом демонстративно выполняет", - заявил он.

Пристайко добавил, что сейчас продолжается переговорный процесс и выразил надежду, что моряки будут отпущены в ближайшее время.

Напомним, 15 июля российский МИД сообщил о переговорах по обмену захваченных моряков.