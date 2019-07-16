Пристайко об освобождении моряков: РФ сначала демонстративно не выполняет решение, а потом демонстративно выполняет
16 июля, 2019, 12:38
Если бы РФ выполнила решение Международного трибунала, она могла бы сохранить свое "лицо"
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV
"РФ не выполнила трибунал. У РФ был отличный шанс сохранить лицо. Помним случаи из истории, когда РФ сначала демонстративно не выполняет, а потом демонстративно выполняет", - заявил он.
Пристайко добавил, что сейчас продолжается переговорный процесс и выразил надежду, что моряки будут отпущены в ближайшее время.
Напомним, 15 июля российский МИД сообщил о переговорах по обмену захваченных моряков.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипажи.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
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