//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПристайко об освобождении моряков: РФ сначала демонстративно не выполняет решение, а потом демонстративно выполняет

Пристайко об освобождении моряков: РФ сначала демонстративно не выполняет решение, а потом демонстративно выполняет


фото: youtube
Если бы РФ выполнила решение Международного трибунала, она могла бы сохранить свое "лицо"

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"РФ не выполнила трибунал. У РФ был отличный шанс сохранить лицо. Помним случаи из истории, когда РФ сначала демонстративно не выполняет, а потом демонстративно выполняет", - заявил он.

Пристайко добавил, что сейчас продолжается переговорный процесс и выразил надежду, что моряки будут отпущены в ближайшее время.

Напомним, 15 июля российский МИД сообщил о переговорах по обмену захваченных моряков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать