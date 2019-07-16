Порошенко: Закон о государственном языке - одно из главных достижений последних пяти лет

16 июля, 2019, 23:53

"Язык, армия и вера - это построение государства. Это в голове не укладывается, но в течение первых 25 лет Независимости украинский язык в собственном доме проживал на птичьих правах. Страна оставалась в так называемом едином гуманитарном пространстве с Российской Федерацией. Неужели на 25-м году независимости не хватало политической воли? Да, именно так и было ... Так говорили: "" не время ", так говорили:" Не формат ". Говорили: "вы привносите конфликты" ... Десятки украинских политиков делали карьеру на борьбе с украинским языком. Это они, эти политики, открыли двери для вмешательства Кремля в наши внутренние дела. Помните? Кивалов, Колесниченко на карте проводили явные и неявные линии ограничения. И все это обернулось чрезвычайно тяжелыми последствиями для единства Украины, для единства нашего государства. И пределы искусственно сконструированного языкового разделения 5 лет назад не случайно было объявлены границами так называемой "Новороссии", "Малороссии" ... Для них критерием было: есть там украинский язык или нет. И вот за 5 лет мы с вами многое изменили. Это наше общее достижение ", - считает Порошенко.

16 июля жители 20 городов на Востоке и Западе, на Севере и на Юге Украины собрались на площадях, чтобы отметить вступление в действие Закона о государственном языке. В Киеве, Львове и Харькове акцию сопровождают концерты украинских исполнителей.