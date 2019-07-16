Порошенко поблагодарил Княжицкого и Парубия за Закон о государственном языке

16 июля, 2019, 22:32

"Я благодарю всех, кто работал над законом. Николай Княжицкий большой молодец! Была сделана большая работа. Я благодарю всех народных депутатов, общественность спасибо еще раз Главе Верховной Рады - Андрею Парубию - за уникальный вклад в принятие закона", - сказал Порошенко со сцены акции "Язык объединяет", которая проходит во Львове.

Мероприятие проводится в день вступления в силу Закона о государственном языке. Народный депутат Николай Княжицкий - один из авторов Закона.

"Язык объединяет" - это всеукраинская акция, которая проходит в 20 городах Украины вечером 16 июля. Организаторами акции являются общественные организации и волонтеры. Цель мероприятия - популяризация украинского языка.

Задача закона о государственном языке - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.