По случаю вступления в силу Закона о языке пройдут концерты по всей Украине (ДАТА, МЕСТО)
Вот текст этого закона, за который украинцы боролись много лет и который, наконец, начинает действовать. Введение закона в действие будет происходить постепенно. Некоторые нормы начнут действовать сразу, некоторые - через несколько месяцев или лет. Что конкретно предусматривает этот исторический документ, и в какое время заработают различные его нормы - можно узнать здесь.
Закон не регулирует язык приватного общения и не направлен против других языков или людей любого этнического происхождения.
Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.
Именно поэтому Москва и промосковские реваншисты в Украине стремятся отменить или нивелировать этот исторический документ. Они не хотят видеть страну единой и сильной. Но мы не дадим им этого сделать.
Данные социологов свидетельствуют, что несмотря на тонны лжи, вылитые на закон о языке, большинство людей его поддерживает, и осознает важность государственной защиты украинского языка.
16 июля - это наш праздник, праздник миллионов людей, объединенных украинским языком. И мы отметим его вместе, на Востоке и на Западе, в Киеве и маленьких городках, в соцсетях и на улицах.
Приходите 16 июля на концерты с участием известных исполнителей
Киев - в 19:00 у т. н. "Арки дружбы народов",
во Львове в 19:30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко (музыкально-поэтический концерт "Язык объединяет"),
в Харькове - акция Язык объединяет в 19:00 на площади Свободы
Приходите на акции разного формата во многих городах Украины - время и локации обновляются здесь:
Ананьев - Литературно-музыкальная встреча, 14:00 Районная детская библиотека.
Белая Церковь - Язык объединяет Мемориал Героев Небесной сотни, 18:00.
Богуслав - пл. Ярослава Мудрого, 17:30.
Бровары - 13:00, Площадь Свободы.
Винница - 18:30 у водонапорной башни.
Днипро - 19:00, Европейская площадь.
Житомир - 19:00, ул. Михайловская.
Ивано-Франковск - 18:00, Вечевой Майдан.
Каменец-Подольский - Европейская площадь, 19:00.
Ковель - 18:00, возле памятника Леси Украинцы.
Краматорск - возле Шевченко, 17:30.
Кропивницкий - 18:00, пл. Героев Майдана.
Мариуполь - Театральная площадь 18:00.
Николаев - Каштановый сквер на Соборной, 18:30.
Александрия - Соборная площадь, 18:00.
Одесса - 19:00, возле Дюка.
Первомайск - 19:00, возле памятника Тарасу Шевченко.
Полтава - у Краеведческого музея, 17:30.
Ривне - 19:00, памятник Тарасу Шевченко.
Ружин - 11:00, возле Дома культуры.
Снятин - 18:00, площадь Независимости.
Старобельск - 17:00, Областная библиотека.
Сумы - 19:00, площадь Независимости.
Тернополь - 20:00, Театральная площадь.
Ужгород - Театральная площадь, 19:00.
Умань - 19:00, Соборности площадь.
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Херсон - пл.Свободы, у к/т "Украина", 19:00.
Хмельницкий - 17:45, Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана, рядом с белым мостом через р. Плоская.
Черкассы - пл. Соборная, 18:00.
Черновцы - 18:30, Центральная площадь, возле памятника Тарасу Шевченко.
Чернигов - 17:00, перед обл. молодежным центром (Красная площадь, Магистратская, 3)
Приглашайте друзей отметить вместе этот день в своем городе.
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