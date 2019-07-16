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Espreso.tvОбществоПо случаю вступления в силу Закона о языке пройдут концерты по всей Украине (ДАТА, МЕСТО)

По случаю вступления в силу Закона о языке пройдут концерты по всей Украине (ДАТА, МЕСТО)

16 июля вступил в силу Закон о государственном языке

Вот текст этого закона, за который украинцы боролись много лет и который, наконец, начинает действовать. Введение закона в действие будет происходить постепенно. Некоторые нормы начнут действовать сразу, некоторые - через несколько месяцев или лет. Что конкретно предусматривает этот исторический документ, и в какое время заработают различные его нормы - можно узнать здесь.

Закон не регулирует язык приватного общения и не направлен против других языков или людей любого этнического происхождения.

Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.

Именно поэтому Москва и промосковские реваншисты в Украине стремятся отменить или нивелировать этот исторический документ. Они не хотят видеть страну единой и сильной. Но мы не дадим им этого сделать.

Данные социологов свидетельствуют, что несмотря на тонны лжи, вылитые на закон о языке, большинство людей его поддерживает, и осознает важность государственной защиты украинского языка.

16 июля - это наш праздник, праздник миллионов людей, объединенных украинским языком. И мы отметим его вместе, на Востоке и на Западе, в Киеве и маленьких городках, в соцсетях и на улицах.

Страница события в фейсбук:

Приходите 16 июля на концерты с участием известных исполнителей

Киев - в 19:00 у т. н. "Арки дружбы народов",

во Львове в 19:30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко (музыкально-поэтический концерт "Язык объединяет"),

в Харькове - акция Язык объединяет в 19:00 на площади Свободы

Приходите на акции разного формата во многих городах Украины - время и локации обновляются здесь:

Ананьев - Литературно-музыкальная встреча, 14:00 Районная детская библиотека.

Белая Церковь - Язык объединяет Мемориал Героев Небесной сотни, 18:00.

Богуслав - пл. Ярослава Мудрого, 17:30.

Бровары - 13:00, Площадь Свободы.

Винница - 18:30 у водонапорной башни.

Днипро - 19:00, Европейская площадь.

Житомир - 19:00, ул. Михайловская.

Ивано-Франковск - 18:00, Вечевой Майдан.

Каменец-Подольский - Европейская площадь, 19:00.

Ковель - 18:00, возле памятника Леси Украинцы.

Краматорск - возле Шевченко, 17:30.

Кропивницкий - 18:00, пл. Героев Майдана.

Мариуполь - Театральная площадь 18:00.

Николаев - Каштановый сквер на Соборной, 18:30.

Александрия - Соборная площадь, 18:00.

Одесса - 19:00, возле Дюка.

Первомайск - 19:00, возле памятника Тарасу Шевченко.

Полтава - у Краеведческого музея, 17:30.

Ривне - 19:00, памятник Тарасу Шевченко.

Ружин - 11:00, возле Дома культуры.

Снятин - 18:00, площадь Независимости.

Старобельск - 17:00, Областная библиотека.

Сумы - 19:00, площадь Независимости.

Тернополь - 20:00, Театральная площадь.

Ужгород - Театральная площадь, 19:00.

Умань - 19:00, Соборности площадь.
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Херсон - пл.Свободы, у к/т "Украина", 19:00.

Хмельницкий - 17:45, Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана, рядом с белым мостом через р. Плоская.

Черкассы - пл. Соборная, 18:00.

Черновцы - 18:30, Центральная площадь, возле памятника Тарасу Шевченко.

Чернигов - 17:00, перед обл. молодежным центром (Красная площадь, Магистратская, 3)

Приглашайте друзей отметить вместе этот день в своем городе.

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