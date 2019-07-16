Нидерланды выделят $5 млн на усиление безопасности на Донбассе
16 июля, 2019, 08:29
Новый проект в рамках Программы ООН при финансовой поддержке Нидерландов призван улучшить общественную безопасность, доступ к правосудию, обеспечение правопорядка и решить ряд проблем, возникающих в результате войны на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Проект имеет бюджет $5 млн и будет воплощаться в течение следующих 3 лет, до середины 2022 года.
Основное внимание будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиление сплоченности общества на неоккупированных территориях.
Проект будет опираться на работу по восстановлению и развитию мира в пределах предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко