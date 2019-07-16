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Espreso.tvОбществоНидерланды выделят $5 млн на усиление безопасности на Донбассе

Нидерланды выделят $5 млн на усиление безопасности на Донбассе

Новый проект в рамках Программы ООН при финансовой поддержке Нидерландов призван улучшить общественную безопасность, доступ к правосудию, обеспечение правопорядка и решить ряд проблем, возникающих в результате войны на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Проект имеет бюджет $5 млн и будет воплощаться в течение следующих 3 лет, до середины 2022 года.

Основное внимание будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиление сплоченности общества на неоккупированных территориях.

Проект будет опираться на работу по восстановлению и развитию мира в пределах предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях.

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