Нефтегазовая компания Коломойского отсудила у Украины более $12 млн
16 июля, 2019, 09:45
Суд обязал Министерство юстиции Украины выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить британской компании JKX Oil & Gas более $12,5 млн
Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда.
Отметим, в Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.
Крупнейшими акционерами JKX является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций, Keyhall Holding- 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%.
- Напомним, ранее глава JKX Oil & Gas Том Рид заявил, что планирует отсудить у Украины $ 270 млн.
- В феврале 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil & Gas.
- Тогда Международный арбитражный суд обязал Украину возместить компании JKX Oil & Gas около $12 млн убытков, то есть удовлетворил менее 5% исковых требований компании.
- А в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал Украину выплатить около $12 млн нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc.
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