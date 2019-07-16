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Espreso.tvОбществоНардеп и студентка-медик через суд требуют отменить в Украине международный экзамен по основам медицины

Нардеп и студентка-медик через суд требуют отменить в Украине международный экзамен по основам медицины


фото: shpalta
Окружной административный суд Киева открыл производство по административному делу об отмене международного экзамена по основам медицины для студентов-медиков, который Кабмин ввел в марте прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу об отмене международного экзамена по основам медицины для студентов-медиков, который был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 года №334. Соответствующий иск в суд подали студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и народный депутат Украины Валерий Писаренко. Ответчиками по делу определен Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении.

Истцы отмечают, что введенный международный экзамен по основам медицины базируется на программах иностранных образовательных агентств обеспечения качества высшего образования, в то время как КМУ до сих пор не утвердил перечень иностранных агентств, сертификаты которых признаются в Украине.

По мнению истцов, в такой ситуации имеют место нарушения закона Украины "О высшем образовании" и конституционного права граждан Украины на высшее образование.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 13 августа 2019 года.

1 июля 2019 года впервые украинские студенты-медики сдавали международный экзамен по основам медицины (IFOM) как часть Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ).

Особенность экзамена в том, что он является объективным, справедливым и независимым инструментом оценки качества подготовки будущих врачей. На результаты этого экзамена не могут влиять ни студенты, ни преподаватели, ни руководство медвузов, ни Минздрав. То есть медицинский диплом нельзя будет купить в Украине никоим образом.

МЗ столкнулось с сопротивлением экзамену, фактами саботажа, дезинформации и запугивания студентов-медиков.

Факты саботажа наблюдались в Харьковском, Ивано-Франковском, Черновицком, Сумском, Одесском, Ужгородском медицинских университетах.

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