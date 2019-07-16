Над Ярмоленко жестко пошутили в "Вест Хэме"

16 июля, 2019, 13:48

Украинец Андрей Ярмоленко стал жертвой жесткой шутки одноклубников по "Вест Хэму"

Видео шутки "Вест Хэм" обнародовал в twitter.

Украинец окончательно восстановился после травмы и тренируется в общей группе. Единственное, что мешает Андрею - это невероятная жара. Помочь украинцу согласились Фелипе Андерсон, Мануэль Лансини и Марк Нобл. Втроем они вылили на Андрея ледяную воду.

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко проходит предсезонную подготовку в Китае.