Над Ярмоленко жестко пошутили в "Вест Хэме"
16 июля, 2019, 13:48
Украинец Андрей Ярмоленко стал жертвой жесткой шутки одноклубников по "Вест Хэму"
Видео шутки "Вест Хэм" обнародовал в twitter.
Украинец окончательно восстановился после травмы и тренируется в общей группе. Единственное, что мешает Андрею - это невероятная жара. Помочь украинцу согласились Фелипе Андерсон, Мануэль Лансини и Марк Нобл. Втроем они вылили на Андрея ледяную воду.
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко проходит предсезонную подготовку в Китае.
Too hot, Yarma ?! pic.twitter.com/sM0guPva4o- West Ham United (@WestHamUtd) 16 июля 2019 г.
- 12 июля Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые почти за 9 месяцев вышел на поле за "Вест Хэм".
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